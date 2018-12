Chelsea smeert Manchester City eerste nederlaag aan, Hazard beslissend met twee assists

Chelsea heeft Manchester City een eerste nederlaag in de Premier League aangesmeerd. The Blues kregen niet veel kansen, maar blonken uit in de afwerking: het werd 2-0 na goals van N’Golo Kanté en David Luiz. Eden Hazard gaf de assists voor beide doelpunten en kreeg in de slotfase een applauswissel.

Chelsea had maar één opdracht als het dit seizoen nog wilde meespelen om de titel in de Premier League: winnen. The Blues waren na een magere 4 op 12, afgerond met een verlies tegen Wolverhampton Wanderers vorige woensdag, de aansluiting met de top twee volledig kwijt. Tegen Manchester City, voorlopig tweede na de winst van Liverpool eerder op zaterdag, was het dus van moeten.

Chelsea ondergaat het spel

De bezoekers deden hun voordeel aan de minder goede vorm van Chelsea en namen de wedstrijd meteen in handen. Sterling versierde na negen minuten een allereerste kans voor City, maar hij trapte de bal recht in de armen van Kepa. Even later kreeg ook Sané een uitgelezen kans, maar de jonge Duitser wachtte te lang en kon niet op doel besluiten. Echt veel grote kansen konden de Citizens niet versieren, maar de partij domineerden ze wel. Chelsea liep er in het eigen Stamford Bridge vaak wat weemoedig bij, maar de defensie stond wel pal.

Beide teams leken met een weinig bevredigende 0-0 de kleedkamer in te gaan, maar op slag van rust kwam de openingstreffer plots uit de lucht vallen. Zowaar aan de kant van Chelsea, dat voor minuut 45 nog geen enkel schot had gelost. De eerste bleek echter meteen de goede. Na een geniale crosspass van David Luiz behield Eden Hazard goed het overzicht. Zijn lage voorzet bleef onaangeroerd door Pedro en belandde vervolgens bij N’Golo Kanté, die met binnenkant voet staalhard in het dak van het doel trapte. Ederson was geklopt: Chelsea mocht met een kleine voorsprong de pauze in. En dat ondanks maar liefst 62 procent balbezit van de bezoekers.

Hazard geeft tweede assist

De openingstreffer had Chelsea duidelijk vertrouwen gegeven, want The Blues kwamen sterker uit de kleedkamer. Willian besloot recht op Ederson, terwijl Kepa aan de overzijde een vrije trap van Walker uit zijn doel ranselde. City hield de druk hoog, maar ontwikkelde nauwelijks goede kansen. Met nog iets minder dan een kwartier op de klok kregen de Citizens de doodsteek, alweer na een assist van Hazard: de aanvoerder van de Rode Duivels schilderde een hoekschop recht op de krullen van David Luiz, die over Ederson heen de bal in doel kopte: 2-0.

Foto: AFP

Na de tweede treffer van Chelsea lag de wedstrijd in een beslissende plooi. Eden Hazard kreeg in de slotfase nog een welverdiende applauswissel. Gescoord werd er niet meer, waardoor The Blues een levensbelangrijke zege boeken in de titelstrijd: ze komen immers weer naast Arsenal op plaats drie en naderen tot op zeven punten van Manchester City, dat nu tweede is. De nieuwe leider in de Premier League is Liverpool: The Reds wonnen eerder op de dag met 0-4 van Bournemouth en hebben één puntje voorsprong op Man City.