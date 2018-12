Antje De Boeck herstelt van kanker: “Ik ben door het oog van de naald gekropen. Nu zou ik weer willen acteren”

Het kan verkeren, zei Bredero. 25 jaar geleden stond Antje De Boeck in de schijnwerpers als Nette Scholliers in de ?lm Daens. Vandaag herstelt ze in alle anonimiteit van een gevecht tegen kanker. Maar de actrice is aan de winnende hand en hunkert weer naar de grote rollen van toen. Of hoe het kan verkeren in het kwadraat.