Sweeck verplettert de tegenstand in Essen en pakt tweede zege van het jaar

Laurens Sweeck heeft op dominante wijze de Brico Cross in Essen gewonnen. De renner van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice won met een duidelijke voorsprong op Gianni Vermeersch en David van der Poel. Voor Sweeck is het na Neerpelt zijn tweede zege van het jaar.

In afwezigheid van broer Mathieu en de andere toppers was het David van der Poel die vroeg in de race het commando nam. Erg hoog lag het tempo echter niet in de beginfase, waardoor een omvangrijke kopgroep gevormd werd. Met daarbij namen als Laurens Sweeck, Gianni Vermeersch, Kevin Pauwels, Tim Merlier, Thijs Aerts, Jim Aernouts en thuisrijder Tom Meeusen.

In ronde drie werd de kopgroep stukgetrokken. Jim Aernouts trok ten aanval, met Laurens Sweeck, Daan Soete en Gianni Vermeersch in zijn kielzog. Een ronde later vond Sweeck het welletjes geweest: de renners van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice ging er alleen vandoor en bouwde al snel een voorsprong uit, terwijl in de achtervolging alles weer samenklitte.

Sweeck was gaan vliegen, maar de strijd om de andere podiumplekken lag nog helemaal open. Er ontvouwde zich een spectaculaire driestrijd tussen Jim Aernouts, Gianni Vermeersch en David van der Poel. Uiteindelijk trok Vermeersch aan het langste eind, Van der Poel werd derde.