'Dronken' F1-piloot steelt de show tijdens FIA-gala

Gisteren vond het FIA-gala in Sint-Petersburg plaats. Lewis Hamilton kreeg naast de trofee voor het behalen van de wereldtitel ook trofee voor ‘Personality of the Year’. Het was echter Kimi Raikkonen die met alle aandacht ging lopen.

De Fin had blijkbaar iets te diep in het glas gekeken en ging erg 'vrolijk' het podium op. Presentatrice Nicki Shields verbloemde het wat in haar commentaar: "Kimi heeft erg genoten van deze avond".

Raikkonen zelf omhelsde zowat iedereen die in de buurt van hem op het podium stond. Vooral teamgenoot Sebastian Vettel kreeg de ene omhelzing na de andere.

