Erkenning van studentenclub Reuzegom wordt ingetrokken na dodelijk incident

Seniorenkonvent Leuven, de koepelorganisatie van de Vlaamse jongensstudentenclubs verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven, trekt de erkenning van studentenclub Reuzegom “met onmiddellijke ingang” in. Dat meldt de vereniging zaterdagnamiddag op haar Facebookpagina.

De beslissing volgt nadat een 20-jarige student van Reuzegom vrijdagnamiddag overleed, nadat hij woensdag op de studentendoop van Moeder Reuzegom visolie moest drinken.

Het bestuur van Leuvense Seniorenkonvent kwam hierover donderdag samen. “Na een vergadering is een weloverwogen beslissing genomen om de erkenning van Moeder Reuzegom met onmiddellijke ingang te beëindigen”, klinkt het zaterdagnamiddag. “Deze manier van studentendoop veroordelen wij ten stelligste. Dit strookt niet met de waarden en tradities waarop het Leuvense Seniorenkonvent gebouwd is. We hopen hiermee een sterk signaal te geven aan onze clubs dat dergelijke praktijken niet thuishoren op een studentendoop, noch in het studentenleven.”

Luc Sels, de rector van de KU Leuven, kondigde zaterdagvoormiddag op Twitter een tuchtonderzoek aan. “Activiteiten van Reuzegom worden niet getolereerd. Ze zijn al meermaals over de schreef gegaan. In afstemming met gerecht en politie starten wij tuchtonderzoek tegen de verantwoordelijke studenten. Actie volgt morgen na mijn terugkeer uit Japan”, klonk het.

LEES OOK. Al lang voor dodelijk incident was studentenclub berucht: REUZEGOM, een vuil clubje voor chique studenten