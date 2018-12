Er is een nieuwe ‘Temptation’-baby op komst

Kirsten en Regilio, die twee jaar geleden als koppel meededen aan ‘Temptation Island’, verwachten hun tweede kindje samen. Dat hebben ze meegedeeld op sociale media.

Niet elk koppel komt verslagen en verbitterd uit de ultieme relatietest. Dat bewijzen Regilio Jacobs en Kirsten Kievit, deelnemers uit 2016. Hun zendtijd op televisie verliep allesbehalve vlekkeloos, maar na ‘Temptation Island’ kozen de twee resoluut voor elkaar.

Het koppel is inmiddels getrouwd en heeft een zoontje Genaï (2). En nu is er ook een tweede kindje op komst. “Grote broer”, schreef Kirsten op Instagram bij een foto waarin ze samen met haar zoontje een echo vasthoudt. “Het perfecte excuus om me negen maanden als een bitch te gedragen”, voegde ze er nog lachend aan toe.

Het kindje wordt komende zomer in de maand juli verwacht.

In november mochten ook Jolien en Herbert, deelnemers van ‘Temptation Island’ 2017, hun eerste kindje Emilio in de armen sluiten. Ook zij kozen voor elkaar na een zeer woelige passage in het programma.