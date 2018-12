Red Lions smukken doelsaldo nog op, maar moeten hopen op mirakel om groep te winnen

De Belgische hockeymannen hebben op het WK hun laatste poulewedstrijd gewonnen. Tegen Zuid-Afrika werd het 5-1. Toch zal die ruime zege waarschijnlijk niet volstaan voor groepswinst: later vandaag neemt thuisland India het nog op tegen Canada, een wedstrijd waarin het torenhoog favoriet is. Bij winst eindigen de Aziaten sowieso met een beter doelsaldo dan de Lions, die wel zeker zijn van de volgende ronde.

De wedstrijd begon dramatisch voor de Belgen en binnen de openingsminuut zette Spooner (1.) Zuid-Afrika op voorsprong. De Belgen gingen op zoek naar de gelijkmaker, en kregen net voor het einde van het eerste kwart loon naar werken. Alexander Hendrickx (14.) tekende op strafcorner voor de 1-1. De Lions waren gelanceerd en Simon Gougnard (18.) zorgde niet veel later voor de 2-1. Hendrickx (22.), opnieuw op strafcorner, en Loïck Luypaert (30.), ook op strafcorner, diepten nog voor halfweg de kloof uit tot 4-1.

Na de pauze gingen de Belgen verder op doelpuntenjacht. Cédric Charlier (48.) maakte er vroeg in het vierde kwart 5-1 van. De Belgen lieten nadien nog enkele kansen liggen op een hogere score.

In geval van winst van India komt het thuisland in de stand op gelijke hoogte met België. Dan is het doelpuntensaldo doorslaggevend. Beide landen hebben momenteel +5, dus mits winst van India springt het gastland sowieso over België. De groepswinnaar stoot direct door naar de kwartfinales, de nummers twee en drie spelen barragewedstrijden voor een plek bij de laatste acht.

De Belgen, die voor aanvang hun titelambities niet verstopten, openden het WK met een nipte 2-1 zege tegen Canada. Daarna volgde een 2-2 draw tegen gastland India.