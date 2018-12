KMI waarschuwt voor felle rukwinden

Brussel - Zaterdagnamiddag is het wisselvallig en vrij winderig met eerst vooral in het zuiden van het land buien. In Vlaanderen is het eerst overwegend droog met enkele opklaringen. Vanavond neemt de kans op een onweersbui toe. De maxima liggen tussen 6 graden in de Ardennen en 12 graden aan de kust. De wind waait matig tot vrij krachtig, en aan zee krachtig of zeer krachtig, uit zuidwest tot west. Er zijn rukwinden mogelijk tot 75 à 80 km per uur, zegt het KMI.

Zaterdagavond en -nacht is het vaak zwaarbewolkt met regelmatig perioden van regen of buien die intens kunnen zijn. Een paar donderslagen zijn niet uitgesloten. De westzuidwestenwind waait vrij krachtig tot krachtig in het binnenland en krachtig tot zeer krachtig aan zee, met rukwinden die kunnen oplopen tot 80 à 90 km per uur, of iets meer tijdens een bui. De minima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 9 graden aan zee.

Zondag is het eerst meestal bewolkt met buien die vanaf de Noordzee over ons land trekken. Deze buien kunnen nog lokaal fel zijn en gepaard gaan met een donderslag en windstoten van 60 tot lokaal 80 km per uur. In de loop van de dag wordt het droger en rustiger met opklaringen vanaf het westen. De maxima liggen tussen 5 en 10 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig, aan de kust soms krachtig, uit westzuidwest ruimend naar westnoordwest.

Maandag blijft het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met nog kans op enkele buien, vooral in het noordoosten. Maar de buien zullen waarschijnlijk minder talrijk zijn dan zondag. Op de Ardense hoogten kan er af en toe winterse neerslag vallen. De maxima schommelen tussen 2 en 8 graden. De westen- tot noordwestenwind waait meestal matig in het binnenland en tijdelijk nog vrij krachtig aan zee.