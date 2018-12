VIDEO. Eerste confrontatie tussen politie en betogers in Brussel

Brussel - In de Montoyerstraat in Brussel is het zaterdag kort na de middag tot een eerste confrontatie gekomen tussen de gele hesjes en de politie.

Een vijfhonderdtal gele hesjes trokken door de Wetstraat op richting het Schumanplein, maar zagen zich de weg versperd door de ordediensten. De betogers trokken vervolgens via de zijstraten naar de Belliardstraat, maar ook die straat was versperd. In de Montoyerstraat slaagde een klein groepje betogers erin zich voorbij het politiecordon te murwen, waarna het tot een confrontatie kwam. De politie werd bekogeld met bommetjes, flessen en een verkeersbord. De agenten reageerden met traangas.

Intussen is in de Montoyerstraat de rust weergekeerd terwijl de gele hesjes hun betoging verderzetten. Het is niet duidelijk of er gewonden gevallen zijn.