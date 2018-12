Hulpverleners verdienen alle respect. Ze bevinden zich vaak in penibele situaties, maar moeten het hoofd koel houden. Zoals ook te zien is op deze beelden uit Texas. Daar werd een plaatsvervangende sheriff opgeroepen voor een ongeval. Zodra hij aankomt, helpt hij meteen de bestuurder van een wagen, die knel zit. Er is gevaar want uit de motor komt een behoorlijke rookpluim, de wagen zou wel eens in brand kunnen schieten. Maar samen met enkele moedige omstaanders bevrijden ze de man.