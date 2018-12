Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zetten Vlaams acteur Bruno Vanden Broecke (44) in de bloemetjes

Bruno Vanden Broecke (44), onder meer bekend van Het Eiland en Safety First, mocht deze week mee aan tafel schuiven bij het Nederlandse vorstenpaar Willem-Alexander en Máxima. De ontmoeting vond plaats in het kader van de zogenaamde Uitblinkerslunch, waarbij de koning en de koningin enkele mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd in de bloemetjes zetten.

Tijdens de jaarlijkse Uitblinkerslunch worden er telkens zo’n 28 Nederlanders uitgenodigd om te lunchen. Het gaat om mensen die recentelijk een prijs of een andere onderscheiding hebben ontvangen voor hun prestaties in uiteenlopende sectoren zoals kunst en cultuur, media en journalistiek, wetenschap en sport.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima willen door het aanbieden van een etentje hun erkenning en waardering tonen.

Aanwezige uit Vlaanderen

Dit jaar was daar ook een Vlaming bij: acteur Bruno Vanden Broecke (44). Hij won in september een prestigieuze toneelprijs in Nederland. Voor zijn rol in Para mocht hij de Louis d’Or in ontvangst nemen, de prijs voor de beste toneelhoofdrol door een acteur.

Andere genodigden waren onder anderen actrice Monique van de Ven en voetballer Wesley Sneijder.

Op Paleis Noordeinde zijn door Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima 28 gasten ontvangen voor de #uitblinkerslunch. Meer info en gastenlijst: https://t.co/5rF1hSqXIk pic.twitter.com/yr68CTU6Hm — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) 7 december 2018