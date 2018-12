FANC geeft groen licht voor heropstart van kernreactor Doel 4

De kernreactor Doel 4 mag opnieuw worden opgestart, zo heeft het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) zaterdag meegedeeld. De reactor lag al sinds 6 augustus stil.

Doel 4 werd deze zomer stilgelegd nadat er betondegradatie was vastgesteld in het plafond van het bunkergebouw van de reactor. “Dat probleem is nu verholpen en dus kan de reactor opnieuw op een veilige manier worden uitgebaat”, meldt FANC.

De reactor zal de komende dagen weer worden opgestart, volgens de planning van Engie Electrabel, zo wordt nog meegedeeld.