Ook Frankrijk maakt zich op voor zwaar geweld van ‘gele hesjes’: al 317 mensen preventief opgepakt

Wie dit weekend niet absoluut in Parijs moet zijn, blijft beter thuis. De Franse hoofdstad dreigt een slagveld te worden nu duizenden ‘gele hesjes’ voor de vierde zaterdag op rij op straat komen. 8.000 manschappen en een dozijn pantserwagens staan klaar om in te grijpen, 317 mensen werden vanochtend alvast preventief opgepakt.

De Franse politiediensten pakten zaterdagochtend al 317 mensen preventief op bij hun aankomst in Parijs, nadat betogers in treinstations en nabij de verwachte hotspots systematisch werden gefouilleerd, vooral wie een rugzak draagt of zijn gezicht bedekt heeft. Ze werden door de politie meegenomen omdat ze voorwerpen bij zich hadden die gebruikt kunnen worden voor gewelddaden, dat bevestigt de prefectuur van Parijs. Het gaat naar verluidt vooral om jongeren. Intussen vatten op en rond de Place de l’Etoile, in de schaduw van de Arc de Triomphe, de eerste actievoerders al post.

Voorbereid op “zwaar geweld”

De schrik zat er op voorhand alvast goed in: de staatsveiligheid heeft weet van een “mobilisatie van uiterst rechts, dat droomt van revolutie, en ultralinks, dat de totale opstand predikt”. De regering bereidt dan ook zich voor op “zwaar geweld” en heeft liefst 89.000 agenten en gendarmes gemobiliseerd, van wie 8.000 in Parijs.

Voor het eerst duiken er zelfs pantservoertuigen in de Franse hoofdstad op om de manschappen te “beschermen tegen projectielen, molotovcocktails en petanqueballen”, zoals de directeur van de gendarmerie het verwoordde.

Eiffeltoren dicht

Sportwedstrijden en andere evenementen zijn afgeschaft, winkels op de Champs-Elysées beveiligen hun vitrines, luxewarenhuizen Printemps en Galeries Lafayette sluiten de deuren zelfs de Eiffeltoren gaat dicht.

Premier Philippe vraagt de Fransen met aandrang om thuis te blijven. Een boodschap die ook in Brussel werd gehoord. Buitenlandse Zaken paste zijn reisadvies al aan en moedigt de reizigers aan “om hun verblijf in de Franse hoofdstad dit weekend uit te stellen”. Wie er niet onderuit kan, krijgt het dwingende advies om zeker “niet naar symbolische plaatsen en andere toeristische gebieden, zoals de Arc de Triomphe, de Champs-Elysées, de Boulevard Haussman, de Concorde en de Bastille” te gaan.

Reisorganisaties TUI en Thomas Cook/Neckermann bieden klanten die dit weekend een citytrip naar ­Parijs hadden geboekt, de mogelijkheid om die kosteloos te annuleren – met terugbetaling – of te verplaatsen.

Franse Revolutie

Dat het protest van de gele hesjes maar niet gaat liggen, is zeer slecht nieuws voor president Macron. Diens populariteit is deze week onder die van zijn voorganger Hollande gezakt. Analisten vrezen dat de Europese verkiezingen van mei zullen uitdraaien op een referendum pro of contra Macron en sommigen stellen onomwonden dat de sterren voor Marine Le Pen nog nooit zo gunstig hebben gestaan.

Er worden zelfs al parallellen getrokken met de Franse Revolutie van 1789, die vier jaar later de kop kostte van koning Lodewijk XVI.

Al 317 betogers werden opgepakt. De politie fouilleert de betogers systematisch. Foto: thv

Intussen vatten op en rond de Place de l’Etoile, in de schaduw van de Arc de Triomphe, de eerste actievoerders al post. Omstreeks 8.30 uur waren al enkele honderden mensen in een geel hesje opgedaagd, schrijft Le Parisien.

De ‘gele hesjes’ stromen massaal naar de Place de l’Etoile Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

De Franse politie is massaal aanwezig. Foto: REUTERS

Voor het eerst worden er ook pantservoertuigen ingezet. Foto: REUTERS

Wie er niet moet zijn, vermijdt de populaire toeristische bestemmingen in Parijs dit weekend best. Foto: AP

Ook de Parijse winkeliers hebben zich voorbereid op geweld. Foto: thv

Foto: thv

