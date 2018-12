Dat het in de Wetstraat een onrustige week was, is een understatement. Politici stonden een hele week op scherp om hun standpunt over het Marrakesh-verdrag en het al dan niet vallen van de regering duidelijk te maken. Een kleine impressie van de chaos in de Wetstraat, waar journalisten elkaar verdringen om die ene goeie uitspraak te filmen of om die ene topfoto te kunnen maken. De meeste politici ondergaan het gelaten, maar Alexander De Croo stelt toch wat duidelijke eisen.