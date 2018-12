Houthalense ‘Prinsessia’-actrice (26) onverwacht overleden

Désirée Viola als prinses Roos in de Ketnet-reeks ‘Prinsessia’ Foto: Ketnet

Houthalen-Helchteren - De 26-jarige actrice Désirée Viola uit Houthalen-Helchteren, beter bekend als prinses Roos in de Ketnet-reeks ‘Prinsessia’, is overleden. Dat meldt Showbizzsite.be.

De jonge actrice uit Houthalen was eerder ook te zien in ‘1000 Zonnen’ en ‘Galaxy Park’, en won in 2013 de Flair-modellenwedstrijd. Op de Instagram-account van Viola betuigen tientallen mensen hun medeleven aan haar familie en vrienden.

Enkele maanden geleden bracht Sjiek nog een reportage over de Houthalense actrice:

Houthalense Désirée Viola van ‘Prinsessia’ : « Mijn papa is een van de oprichters van Pukkelpop”

Désirée Viola (links) was vooral bekend als prinses Roos in de Ketnet-reeks ‘Prinsessia’. Foto: Studio 100