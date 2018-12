Hallucinant: man duwt voorbijganger zomaar onder truck

Deze beelden werden woensdag gefilmd door een bewakingscamera in Los Angeles. Een man met gele jas zit rustig op een bankje, maar blijkt verre van onschuldig. Als een andere man voorbij komt, staat de kerel in het geel op en duwt hij de voorbijganger onder een aankomende vrachtwagen. Daarna raapt hij iets van de grond, vermoedelijk een portefeuille of een gsm, en wandelt hij rustig weg, alsof er niets is gebeurd. Voorbijgangers schieten het slachtoffer ter hulp. Hij werd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis en heeft een klaplong en gebroken botten. De aanvaller werd gearresteerd en wordt mogelijk beschuldigd van doodslag.