Neonazi die vrouw doodreed bij betoging in Charlottesville veroordeeld voor moord

Een 21-jarige neonazi die na een extreemrechtse betoging in de Amerikaanse stad Charlottesville een tegenbetoogster omverreed, is schuldig bevonden aan moord.

James Alex Fields Jr. Foto: REUTERS

James Alex Fields Jr. reed met zijn auto in augustus 2017 in op een groep tegenbetogers. Eén vrouw kwam daarbij om. Een jury oordeelde nu dat de man opzettelijk in de mensenmassa reed. Een strafmaat wordt de komende weken bepaald. De man riskeert minstens twintig jaar gevangenis.

De demonstratie onder het motto ‘Unite the right’ (Verenig rechts) kreeg internationaal media-aandacht omdat president Donald Trump het geweld van extreemrechts weigerde eenduidig te veroordelen. In de plaats daarvan sprak hij van “goede mensen aan beide kanten”. De betoging ging gepaard met racistische en fascistische leuzen, en betogers droegen hakenkruizen.