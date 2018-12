Ex-advocaat Trump levert “belangrijke informatie”, maar openbaar ministerie eist toch langere celstraf

De ex-advocaat van VS-president Donald Trump, Michael Cohen, moet als het van het openbaar ministerie in de VS afhangt voor langere tijd in de cel. In zijn strafadvies, dat vrijdagavond in New York publiek werd gemaakt, beveelt het openbaar ministerie van de staat een celstraf van vijf jaar aan voor de jurist. Dat is niet veel minder dan de normale straf voor de feiten waarvoor hij terechtstaat.

Cohen wordt beschuldigd van valse verklaringen, financieel gesjoemel en illegale campagnefinanciering. Die laatste tenlastelegging heeft te maken met het zwijggeld dat Cohen betaalde aan de gewezen pornoactrice Stormy Daniels en aan andere vrouwen die verklaarden een affaire te hebben gehad met de miljardair-president.

Cohen had schuldig gepleit en zei bereid te zijn om samen te werken met het gerecht, met het oog op strafvermindering. Het advies dat nu uitgesproken is, duidt erop dat Cohen toch niet volledig met de onderzoekers heeft meegewerkt.

“Belangrijke informatie”

Nochtans heeft Cohen volgens speciaal aanklager Robert Mueller “belangrijke informatie” geleverd over de activiteiten van Trump in Rusland, vooral over een gepland hoogbouwproject. Cohen heeft “aanzienlijke inspanningen” geleverd voor het onderzoek, klinkt het in een vrijdag gepubliceerd document. Cohen gaf toe over het bouwproject in Moskou gelogen te hebben, mogelijk om Trump uit de wind te zetten.

De nieuwe elementen doen bij de Democraten stemmen opgaan om Trump uit zijn ambt te ontzetten. Het Californische Congreslid John Garamendi was een van de eersten om die eis te formuleren. Trump ziet het anders. “Dit pleit de president volledig vrij”, schreef hij op Twitter.

It is being reported that Leakin' James Comey was told by Department of Justice attorneys not to answer the most important questions. Total bias and corruption at the highest levels of previous Administration. Force him to answer the questions under oath! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 december 2018

Totally clears the President. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 december 2018

Cohen zou ook getuigd hebben over een poging van Rusland om met Trump en zijn campagneteam in contact te komen. De informatie van Cohen is “geloofwaardig en waarachtig”. “Cohen bezorgde het bureau van de speciaal aanklager nuttige informatie over bepaalde met Rusland gerelateerde zaken die centraal staan in het onderzoek, die hij verkreeg via zijn regelmatige contacten met vertegenwoordigers van bedrijven tijdens de campagne”, klinkt het in het document.

Band met Rusland?

In essentie proberen de onderzoekers uit te zoeken of Trump nog tot diep in de kiescampagne zijn zakelijke belangen in Moskou bleef verdedigen. Zo maakte hij zich mogelijk politiek chanteerbaar. Tegelijk was er volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten grootschalige inmenging vanuit Rusland tijdens de presidentsverkiezingen. Cohen heeft toegegeven dat hij tijdens een ondervraging in het Congres daarover gelogen heeft.

Cohen had bijvoorbeeld tijdens de kiescampagne contact met Russen die een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en Trump wilden bewerkstelligen. Ze voerden aan dat dit niet alleen politiek, maar ook zakelijk gunstig kon zijn.

Illegale campagnefinanciering

In een andere procedure van het openbaar ministerie in New York riskeert Cohen een gevangenisstraf van ongeveer vijf jaar voor, onder meer, illegale campagnefinanciering. Hier gaat het onder meer om de betalingen van zwijggeld aan gewezen pornoster Stormy Daniels en andere vrouwen die beweren een affaire met de president te hebben gehad. Het zwijggeld diende om de kansen gaaf te houden voor het presidentschap.

De geëiste straf is niet veel minder dan wat gebruikelijk is bij de feiten die Cohen ten laste worden gelegd. Nochtans had Cohen schuldig gepleit en beloofd om mee te werken in ruil voor strafvermindering. Mogelijk duidt dat er dus op dat de onderzoekers vinden dat Cohen niet voldoende meewerkt.

In een ander document tot slot verwijt speciaal aanklager Mueller de ex-campagnemanager van Trump, Paul Manafort, van meerdere leugens. Verschillende belangrijke passages zijn in dat document evenwel onleesbaar gemaakt.