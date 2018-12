Michael Schumacher keek samen met FIA-baas naar F1-race Brazilië

Het is algemeen bekend dat FIA-voorzitter Jean Todt een van de weinige naaste vrienden is die Michael Schumacher op regelmatige basis kan bezoeken en vorige maand volgden ze samen de GP van Brazilië.

Op 29 december zal het vijf jaar geleden zijn dat Michael Schumacher bij een zware val tijdens een ski ongeval een hersenletsel opliep. Sindsdien weten slechts een paar personen hoe het met de Duitser gaat en een van die mensen is huidig FIA-voorzitter Jean Todt.

Hij beleefde samen met Schumacher hoogdagen bij Ferrari en de twee werden goede vrienden. Zo vertelde Todt dat hij vorige maand naar Zwitserland afzakte om zijn vriend een bezoek te brengen en gedurende dit bezoek hebben ze samen de GP van Brazilië bekeken.

“Ik ben altijd voorzichtig als ik iets vertel,” aldus Todt bij ‘Auto Bild.’ “Maar het is waar dat ik de GP van Brazilië samen met Michael in Zwitserland gevolgd heb.”

Dat is ongeveer alles wat de Fransman onthulde over zijn bezoek aan Schumacher maar hij wou wel meer vertellen over de uitzending van de race door het Duitse RTL. Vooral de commerciële onderbrekingen vielen niet echt in de smaak bij ‘JT.’

“Ik was gefrustreerd want ik kon mijn ogen niet geloven na vijf minuten. Terwijl ik naar de race aan het kijken was had ik steeds een iPad naast me liggen met alle tijden, daarom stoort de reclame me niet zoveel.”

“Ik begrijp ook wel dat commerciële omroepen op deze manier hun uitzendingen moeten financieren en dat alles volgens de wet gebeurt.”

“Maar toch zou ik minstens een klein venstertje willen aan de zijkant waar ik alles zou kunnen volgen. Als ik naar een race kijk wil ik ze ook kunnen begrijpen.”

Toch wil Todt niet schieten op de presentatoren en de omkadering van de uitzending op RTL.

“De reporters en het commentaar zijn zeker competent. Daar wil ik geen kritiek op geven, ik weet hoe moeilijk hun job is. Die raad heb ik ook steeds gegeven aan Michael,” besluit Todt.

