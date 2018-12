HASSELTNu Sinterklaas het land weer uit is, is het alweer tijd om de kerstboom in de woonkamer te zetten. Talloze winkelketens organiseren dit weekend voordelige acties en zetten zich schrap voor de kerstgekte. “Kunstkerstbomen zijn nog wel populair, maar steeds meer mensen kiezen voor een échte”, klinkt het bij Brico.