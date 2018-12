BilzenDe derde grootste producent van bakstenen in Europa, de grootste die nog in handen is van dezelfde familie. Bijna 100 jaar na de oprichting is Vandersanden Steenfabrieken een internationaal topbedrijf waar traditie en innovatie hand in hand gaan. “Mijn droom is om een CO2-neutrale baksteen te produceren”, zegt CEO Jean-Pierre Wuytack.