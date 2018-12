“Maffia verkankert de samenleving”

Guido Vermeiren over de ‘ndrangheta in Limburg

“Ik zeg al langer dat de criminaliteit in Limburg een ernstig probleem is. Met dumpings van drugsafval, grootschalige cannabisplantages en motorbendes. Maar nu is ook de Italiaanse maffia hier neergestreken”, zegt de Limburgse procureur Guido Vermeiren. Afgelopen week werden in onze provincie verschillende verdachten opgepakt tijdens de internationale gerechtelijke actie Pollino. Onder hen ook kopstukken die gelinkt zijn aan de ‘ndrangheta, de maffia uit het Italiaanse Calabrië.