HASSELTVlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) trekt 1 miljoen euro uit om oude beroepen weer hip te maken. Dat budget kende hij deze week toe aan 27 vakmannen en -vrouwen. “De beurzen geven hen de ruimte om tot twee jaar intensief samen te werken met iemand die bij hem of haar in de leer wil gaan”, zegt Gatz. Onder de steuntrekkers bevinden zich meesters in de edelsmeedkunst, het borduren en het wagensmeedwerk. Ook enkele Limburgse projecten vallen in de prijzen.