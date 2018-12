“Limburgse politie heeft te weinig financiële speurders”

Een belangrijk onderdeel in de bestrijding van georganiseerde misdaad zoals de maffia is de financiële recherche. Maar om alle lopende dossiers te kunnen afwerken heeft de Limburgse politie te weinig financiële speurders ter beschikking. Hoofdoorzaak is het voetbaldossier Propere Handen dat quasi alle mankracht opslorpt. “Dat is een groot probleem, op dit moment liggen sommige grote dossiers daardoor nu al maanden stil”, zegt de Limburgse procureur Guido Vermeiren.