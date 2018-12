“N-VA staat voor het eerst in de hoek”

Politieke crisis: Voor Open Vld en CD&V is het payback time

N-VA heeft afgelopen week klappen gekregen zoals nooit voordien. “Ze staan voor het eerst in de hoek”, zegt politicoloog Carl Devos (UGent). De kopstukken van Open Vld en CD&V lopen sinds het gedoe om het Migratiepact trouwens opvallend goedgezind rond. Want ze ruiken hun kans om kiezers terug te winnen die hun buik vol hebben van dat duw- en trekwerk in en rond de Wetstraat en willen dat een regering doet wat ze moet doen: zorgen voor werk, goede zorg en eerlijke pensioenen.