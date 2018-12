100 agenten ingezet bij risicomatch

HasseltDe beladen voetbalderby Sporting Hasselt - Patro Eisden is vrijdagavond door meer dan honderd agenten van de lokale en federale politie in goede banen geleid. De veiligheidsmaatregelen waren nodig omdat de politie aanwijzingen had dat er tot 250 hooligans naar het Stedelijk Sportstadion zouden afzakken. Uiteindelijk werden er vrijdagavond geen incidenten gemeld in of rond het stadion.