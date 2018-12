De Beringse straten baden in kerstsfeer, zelfs de etalage van de Turkse bakkerij Liman van Kemal Aydin. Hij is moslim, maar voor Kerstmis bakt ook hij kerststronken. “Voor het eerst”, geeft hij toe. “Maar Kerstmis is een traditie die we niet mogen kwijtspelen. Al dat gedoe over ‘wintermarkten’ in plaats van ‘kerstmarkten’, daar zitten moslims niet op te wachten.”