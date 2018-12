Hoe KRC Genk in net geen jaar tijd een metamorfose onderging onder Philippe Clement

23 december 2017. In de Luminus Arena debuteert ex-speler Philippe Clement als nieuwe trainer van KRC Genk. Racing verliest - nog maar eens - met 2-3 tegen KV Kortrijk en zakt naar de tiende plaats op 26 (!) punten van leider Club Brugge en vijf punten van nummer zes STVV.

8 december 2018. Net geen jaar later, opnieuw KRC Genk-KV Kortrijk. Het wordt al wedstrijd 56 onder coach Clement. Van de 55 vorige won hij er maar liefst 33, speelde hij er 13 gelijk en werd amper 9 keer verloren. Geen enkele Belgische ploeg deed beter in 2018, leider KRC Genk staat ook op kop in zijn EL-groep én zit in de kwartfinales van de beker. De metamorfose door de ogen van vijf insiders.