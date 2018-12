De Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League, kent zondagavond ein-de-lijk zijn apotheose. Het eerste duel tussen River Plate en Boca Juniors in het stadion van Boca eindigde op 2-2. Waar die confrontatie nog met één dag werd uitgesteld vanwege het slechte weer, was het wéken wachten op de return. De terugmatch kon niet doorgaan nadat River-fans de spelersbus van Boca hadden aangevallen. Ruiten sneuvelden, spelers raakten gewond, ordediensten grepen naar traangas... Voetbal, een feest? Niet zo in het verdeelde Buenos Aires. En dus besloot de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL na weken palaveren om uit te wijken naar… het Santiago Bernabeustadion in Madrid.