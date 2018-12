Thierry Klutz was samen met Everts in Congo voor liefdadigheidsrace

LUIK“Ik ben heel triest en zeer ongerust ook.” Thierry Klutz, de rijder met wie Stefan Everts naar Congo ging, is heel erg aangeslagen. Zijn stem hapert een paar keer, hij heeft duidelijk de krop in de keel. “Ik heb Stefan voor de race in Congo uitgenodigd, ik heb hem het project voorgesteld (zucht diep). We moeten nu met z’n allen de vingers kruisen.”