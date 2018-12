Zal premier in Marrakech zeggen dat zijn regering verdeeld is?

BRUSSELZal Michel I het weekend overleven? Of niet? Een reddingsplan dat vrijdag de ronde deed, is dat de premier op de VN-conferentie in Marrakech gewoon eerlijk zal zeggen hoe de toestand in zijn land is. Dat hij dus een mandaat heeft van het parlement om het VN-migratiepact te tekenen, maar dat zijn regering verdeeld is.