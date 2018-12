“Afscheid hakt er telkens wel in”

“Ik slaap de komende 14 dagen weer alleen”, lacht Adriën Parren (52), terwijl zijn vrouw Katie (42) een dot van een baby wiegt. Amper twee weken was Alex toen ze hem in Bocholt in huis hebben genomen. Al acht jaar doet het gezin aan crisisopvang. De telefoon gaat en vaak staat de politie er niet veel later met een kindje of gaan ze zelf de boorling halen in het ziekenhuis. Elf peuters en baby’s hebben ze al opgevangen, warmte, liefde en veiligheid gegeven.