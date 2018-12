Schicht im Schacht! *

Op 4 december, de naamdag van patroonheilige Sint-Barbara, is in het Duitse Munsterland de voorlaatse steenkoolmijn gesloten. Op 21 december wordt het licht uitgedaan in Prosper-Haniel in Bottrop, hartje Ruhrgebied, waar de Duitse president Steinmeier de laatste klomp steenkool overhandigd krijgt. ‘Prosperaner’ Alfons Plengel staat niet op de genodigdenlijst, maar maalt daar niet om. Een gesprek met een trotse mijnwerker die al in 1956 in de put ging werken.