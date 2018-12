Gokkantoor Ladbrokes op de Koolmijnlaan in Houthalen is donderdagavond overvallen. Een gemaskerde man hield de medewerker onder schot en pakte hem hardhandig aan. Hij moest al het geld uit de kassa overhandigen. De medewerker is zwaar onder de indruk van de overval. De buit bedroeg uiteindelijk zo’n 3.000 euro.