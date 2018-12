Met 400 gasten was het eerste WAW Limburg Charity Event vrijdagavond een schot in de roos. In het prachtig gerestaureerde hoofdgebouw van de mijn van Waterschei konden de gasten genieten van een vijfsterrendiner, design en kunst. Ster op de dansvloer was balletdanser Wim Vanlessen. Zijn pointe-schoenen waren ook de inzet van een veiling waarvan de opbrengst, net als die van het hele event, integraal naar Een Hart voor Limburg (EHvL) gaat.