Power Ranger, Romanizer of krachtpatser,... Roman Bezus stapelt de koosnaampjes tegenwoordig op bij de STVV-fans. Logisch, de Oekraïner draagt het elftal, niemand in de Belgische competitie kan op pure kracht een man voorbij zoals hij. “Zo’n sterke beer ben ik nu ook weer niet. Ik heb gewoon leren voetballen op deze manier. Al zit het toch een beetje in de genen. Mijn pa is ook geen slapjanus”, lacht de nummer tien van de Kanaries, die kan rekenen op interesse van tal van clubs in binnen- en buitenland. “Ik maak er geen geheim van, ik wil graag weer international worden.”