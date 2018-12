In de schaduw van de topper tussen Melo en Herk FC betwisten in het Neerpeltse Herent Herkol en Achel hun derby. Jan Smolders en Jasper Daniels waren vier jaar ploegmaats bij Esperanza Pelt, maar zondag komen de aanvaller en de linksachter mekaar tegen, want Smolders koos twee jaar geleden voor Achel en Daniels voor Herkol. “Maar als Jan nog dezelfde aanvaller is als vroeger, gaat hij niet veel in mijn zone komen”, zegt linksachter Daniels.