Sporting Hasselt herfstkampioen na draw in aantrekkelijke derby: “Terechte puntendeling”

Sporting Hasselt en Patro Eisden hebben na een aantrekkelijke derby de punten netjes verdeeld. In een weinig begeesterende eerste helft opende de thuisploeg de score, maar kort na de rust hing Patro de bordjes gelijk. Toen vatte de derby eindelijk vuur. Beide ploegen kregen in de slotfase nog een reuzekans om te scoren. Sporting Hasselt is door deze draw de herfstkampioen.