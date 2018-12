Halve finales ver weg voor Limburg United

De kwalificatie voor de halve finales in de Belgische beker is ver weg voor Hubo Limburg United. In de slotfase van de heenwedstrijd tegen Brussels kon de thuisploeg de schade wel enigszins beperken, maar zonder mirakel zal het zondag niet lukken. Na de 80-93-nederlaag moet United winnen met 14 punten verschil. Bovendien kon het in Brussel nog maar één keer zegevieren, en dat was bovendien erg nipt.