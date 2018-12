James Cooke wint ‘Dancing with the Stars’

Zijn enthousiasme heeft het gedaan. Hij was misschien technisch niet de allerbeste danser, maar James Cooke gooide zich met zoveel overgave in de dansring dat hij beloond werd met de zege in ‘Dancing With the Stars’. Favoriet Kat Kerkhofs strandde op de tweede plaats, Leen Dendievel werd al halverwege weggestemd.

Een streling voor het oog. De finale van ‘Dancing with the Stars’werd een spetterend spektakel met magnifieke danschoreografieën waarin Kat Kerkofs (30), Leen Dendievel (35) en James Cooke (34) zich in de gunst van het publiek probeerden te dansen. De kijker thuis was vrijdagavond inderdaad aan zet want de jury had in de finale slechts een adviserende stem. Toch mochten ze voor de vorm punten geven en die vielen meteen rijkelijk uit de lucht voor Leen Dendievel die de avond opende met een quickstep die 37 punten opleverde.

Foto: ISOPIX

Leah Thijs, Joanna Leunis, Michel Froget en Jan Kooijman bleven daarna trouwens in een gulle bui want de negens en de tienen vlogen de deelnemers om de oren. Mooi als opsteker, maar het was wél het publiek dat halverwege, na elk twee dansen, al een kandidaat naar huis stemde. Hoewel Leen Dendievel het volgens de jury net een puntje beter had gedaan dan James Cooke, werd ze toch weggestemd. Dendievel nam de nederlaag heel sportief op en bedankte haar danspartner Andrei, maar ook haar man Udo “om haar al die tijd dat ze aan ‘Dancing with the Stars’ deelnam te hebben verdragen”. “Dansers zijn een sterk ras. Het zijn harde werkers”, zo besloot ze voor ze vanuit het publiek de strijd tussen Kat en James verder volgde.

De laatste dansen waren gekozen door het publiek zelf en James blies er samen met zijn IJslandse partner Björk het dans af met Nutbush city limits van Tina Turner. Van Kat Kerkhofs en Nick wilde de kijker nog eens hun act op Get up offa that thing van James Brown terugzien. Een betekenisvolle keuze volgens Kat, want net die dans droeg ze enkele afleveringen geleden op aan haar overleden vader. “Op deze manier kan hij er vanavond toch nog bij zijn”, zei Kat. Maar het publiek verkoos uiteindelijk James, de kleurrijke tv-figuur, acteur en theaterproducent.

