Doelpunt van Lukebakio levert Dusseldorf deze keer geen punten op

Fortuna Dusseldorf heeft vrijdag de veertiende speeldag in de Duitse Bundesliga ingezet met een 3-1 nederlaag op bezoek bij Werder Bremen. Dodi Lukebakio (43.) scoorde op slag na rust de gelijkmaker vanaf de stip, maar na de pauze moesten de bezoekers alsnog het onderspit delven.

In een aangenaam kijkstuk brak de thuisploeg na 20 minuten de ban. Mohwald (20.) knalde het leer onhoudbaar binnen. Na hands in het strafschopgebied mocht Lukebakio (43.) de elfmeter voor zijn rekening nemen. De huurling van Watford stuur de goalie de verkeerde kant op: 1-1, al het tiende doelpunt van Lukebakio in Duitse loondienst.

Na de pauze zette Bremen via invallers Harnik (71.) en Sargent (78.) orde op zaken. Enkele minuten voor tijd werd Lukebakio, die nog twee goede kansen kreeg op de aansluitingstreffer, afgelost door Benito Raman. Fortuna blijft zo de rode lantaarn. Werder Bremen boekt zijn eerste zege in zes competitieduels in staat zevende.

Ook in de tweede klasse in Duitsland liet een Belgische speler van zich spreken. Orel Mangala zette Hamburg met een assist op weg naar de 1-0 overwinning tegen Paderborn. Na 16 speeldagen voert Hamburg de stand aan.