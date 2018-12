Pijnlijk puntenverlies voor zwak Club Brugge

I don’t like Fridays. Het is vanaf nu het lijflied van elke Club-fan. Na matige wedstrijden tegen Lokeren, Waasland Beveren en Zulte Waregem op vrijdag, liep Club Brugge op de achttiende speeldag opnieuw tegen pijnlijk puntenverlies aan. Een onwaarschijnlijke owngoal van Saulo Decarli leverde Waasland-Beveren de eerste thuiszege van het seizoen op: 2-1. Door deze nederlaag van Club kan leider KRC Genk zaterdag tegen Kortrijk verder uitlopen, onderin springt Waasland-Beveren over Moeskroen en gaat de rode lantaarn naar Lokeren.

Verlamd door de gele hesjes. Zo acteerde Club Brugge tegenover een moedig Waasland Beveren. De troepen van Adnan Custovic, alweer op vier plaatsen vertimmerd, wierpen geen blokkade op voor het doel van Davy Roef. Ze voetbalden bijna een volledige wedstrijd aardig mee, en hadden mits meer scherpte voor doel aanspraak kunnen maken op een goal. Dit was niet de zieltogende rode lantaarn die we hadden verwacht aan te treffen. Dit was ook niet het eenrichtingsvoetbal dat we op basis van de straffe prestaties van Club tegen Dortmund en Standard hadden vermoed.

Er waren weinig excuses te verzinnen waarom Club zo traag en ideeënloos aan de wedstrijd was begonnen. Deze keer was er geen midweekwedstrijd die de benen had afgesneden. Er was ook geen belangrijke Europese wedstrijd in het verschiet waar Club voor zich moet sparen. In de thuismatch tegen Atlético dinsdag staat alleen prestige op het spel.

Slentervoetbal

Club had alle reden om te vlammen, maar deed niet meer dan slenteren. De ruimte lag op de flanken, maar Saulo Decarli kreeg geen enkele gevaarlijke voorzet uit zijn sloffen en de 18-jarige Cyril Ngonge is voorlopig nog niet klaar voor een basisplaats. Tegen Standard viel hij in met enkele geslaagde acties, maar in de korte ruimte is hij nog niet klaar voor het grote werk.

Als Club-trainer Ivan Leko één excuus kon inroepen dan waren het de zes blessures van zijn flankspelers. Maar waarom dan niet van systeem veranderen? Een vleugellam Club maakte niets klaar in de eerste helft. Tijdens de rust zagen we voorzitter Bart Verhaeghe en manager Vincent Mannaert zich ophouden in de buurt van de Brugse kleedkamer. Om de troepen moed in te spreken of een standje te geven?

Vinnig uit de kleedkamer

Club kwam wél goed uit de kleedkamer. Wesley gaf gemeten mee aan Ruud Vormer die bewees zijn Torinstinct nog niet verloren te hebben. De Nederlander knalde zijn tweede van het seizoen voorbij Davy Roef. Het was van de wedstrijd in augustus tegen Antwerp geleden dat Vormer nog eens had gescoord in de competitie.

Onmiddellijk nadien keerden de rollen om en lanceerde Vormer met een heerlijke diepe bal zijn Braziliaanse aanvaller. Wesley liet na de 0-2 te scoren.

Strafschop en rood

Na die vinnige openingsfase verviel Club in zijn zelfde fouten als voor de rust. Waasland Beveren vatte opnieuw moed en kreeg zijn eerste penalty van het seizoen na hands van Poulain op een kopbal van Moren. Ref Bram Van Driessche had de VAR nodig om de Fransman ook met rood van het veld te sturen.

Pineut Decarli

Toch was het niet Waasland Beveren, maar Club dat nog tot scoren kwam. Tot afgrijzen van het Brugse publiek in eigen doel. Saulo Decarli bekroonde zijn erg ongelukkige match met een rake kopbal in doel, zonder dat er ook maar één Waasland Beveren-aanvaller in de buurt stond.

Ook Davy Roef speelde nog een cruciale rol door de ingevallen Openda van een goal te houden. De Freethiel mocht feesten, voor het eerst dit seizoen. En Club zit opnieuw met veel vragen, een week na zijn schitterende vijfdaagse tegen Dortmund en Standard.

