VS-president Trump haalt zwaar uit naar zijn vroegere minister van Buitenlandse Zaken: “Hij was zo stom als een steen”

Trump zei dat Tillerson “niet de mentale capaciteiten” had. “Hij was zo stom als een steen en ik kon niet rap genoeg van hem afgeraken. Hij was zo lui als in de hel”.

Tillerson’s opvolger Mike Pompeo krijgt wel goede punten. “Hij doet zijn werk geweldig, ik ben zo trots op hem”, aldus het Amerikaanse staatshoofd.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!