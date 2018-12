Opgroeien in een concentratiekamp of in een sekte en niet weten wat er zich buitenaf afspeelt. De Hasseltse choreografe Lies Serdons vertaalt die gevoelens in een dansvoorstelling, genaamd ‘The missing’. Serdons wil dat mensen gaan nadenken over hun eigen leven als ze buiten wandelen, want volgens haar hebben we het verdomd goed hier in de Westerse wereld.