DNA van Jos Brech op 17 plekken aangetroffen op kleren Nicky Verstappen

Het DNA van Jos Brech is op minstens 17 plekken aangetroffen op de kleren van Nicky Verstappen. Het materiaal zat onder meer op de tailleband en de binnenkant van Nikcy’s onderbroek en op zijn pyjama. De advocaat van Brech zegt dat het niet zeker is dat het om dadersporen gaat.

Eind augustus werd Jos Brech aangehouden in Spanje voor betrokkenheid bij de moord op Nicky Verstappen (11) in 1998. Nu blijkt dat zijn DNA werd aangetroffen op 17 plekken op de kleren van het slachtoffer. Het materiaal waarvan sprake is mogelijk speeksel, huidmateriaal en haren.

De Nederlandse justitie omschrijft het dna-spoor dat werd gevonden als ‘delict-gerelateerd’. Volgens een onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) uit 2018 is het echter niet duidelijk dat het om dadersporen gaat. Dat zegt Gerald Roethof, de advocaat van Brech. Het DNA zou ook tijdens “onschuldig contact” voor het overlijden, of “of na het overlijden, tijdens het medisch-forensisch onderzoek” op de kleren terechtgekomen kunnen zijn.

Namens de familie reageert Peter R. De Vries en hij lijkt niet bepaald onder de indruk over de vraagtekens die bij het DNA-bewijs worden geplaatst. “Wij hebben het gevoel dat Roethof zijn verdediging alvast is begonnen met een selectieve weergave uit het dossier.”

Brech ontkent iedere betrokkenheid bij de zaak, maar heeft nog geen verklaring gegeven voor de aanwezigheid van zijn DNA op de kleren van Nicky.