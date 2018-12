Verenigde Staten halen opnieuw uit naar het VN-Migratiepact

Volgens de Verenigde Staten streeft het VN-Migratiepact ernaar “om het immigratiebeleid wereldwijd te sturen, ten koste van het soevereine recht van staten om dit zelf te beheren”. Dat staat in een vrijdag vrijgegeven verklaring.

In de tekst, die door de Amerikaanse diplomatieke missie aan de VN werd bezorgd, herinneren de Verenigde Staten eraan dat zij de onderhandelingen over het pact in 2017 hebben verlaten omdat de doelstellingen ervan “onverenigbaar zijn met de Amerikaanse wet, politiek en belangen van het Amerikaanse volk”.

“Beslissingen over grensbeveiliging, over wie legaal mag verblijven of over staatsburgerschap, behoren tot de belangrijkste soevereine beslissingen die een land kan nemen”, aldus Washington. “Het lijdt dus geen twijfel dat zij het onderwerp zijn van onderhandelingen en een onderzoek in een internationaal kader”, klinkt het.

“Hoewel we de bijdrage van veel immigranten aan de opbouw van ons land erkennen, kunnen we geen pact ondersteunen dat internationale richtlijnen, normen, verwachtingen of toezeggingen oplegt of kan opleggen tegen ons vermogen om beslissingen te nemen in het belang van onze natie en onze burgers”, zeggen de Verenigde Staten.

Wettelijke verplichtingen

Washington vreest ook dat met het pact uiteindelijk wordt geprobeerd een “internationaal gewoonterecht” op het gebied van migratie op te leggen. De term “pact” geeft aanleiding tot “wettelijke verplichtingen”, voegen de Verenigde Staten er in hun communiqué aan toe.

Volgens diplomaten zijn de Verenigde Staten de afgelopen maanden bijzonder actief geweest om hun begrip van het pact te delen met verschillende ondertekenende landen, met name in Oost-Europa. Hoewel het document in juli bij de VN werd goedgekeurd door alle leden van de Verenigde Naties met uitzondering van de Verenigde Staten, hebben wereldwijd een aantal landen, zoals Australië, Zwitserland, Hongarije, Italië en Oostenrijk, sindsdien hun intrekking of bevriezing van hun beslissing aangekondigd.

Ondanks de ophef die is veroorzaakt door het pact, met onder meer een regeringscrisis in ons land, worden maandag en dinsdag meer dan honderd landen verwacht in Marrakech om het document formeel te bekrachtigen. Op de Algemene Vergadering van de VN op 19 december in New York volgt een stemming over een bekrachtigingsresolutie.