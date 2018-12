Lance Armstrong onthult hoe hij zonder het te weten met één investering faillissement vermeed

Voormalig wielrenner Lance Armstrong heeft onthuld hoe hij het hoofd boven water hield bij de talloze schadeclaims tegen zijn persoon nadat bleek dat hij doping gebruikt had bij zijn zeven Tourzeges. Een investering in taxi-app Uber bleek zijn redding.

Armstrong is sinds januari 2013 persona non grata sinds de Amerikaan opbiechtte dat hij in al zijn Tourzeges doping gebruikt had. In de jaren nadien volgde schadeclaim op schadeclaim tegen Armstrong, die eerder dit jaar 5 miljoen dollar betaalde om het niet tot een nieuw proces te laten komen. “Dat moet al de tiende minnelijke schikking geweest zijn”, vertelde Armstrong aan televisienetwerk CNBC. “Als je alles samentelt, heb ik zo’n 111 miljoen betaald.”

Toch is Armstrong financieel niet over de kop gegaan, en dat met de hulp van… de befaamde taxi-app Uber. De dopingzondaar onthulde hoe hij tien jaar geleden zonder het te weten een investering van 100.000 dollar deed in het bedrijf. Op dat moment was Uber nog amper bekend en had het een totale waarde van 3,7 miljoen dollar. Inmiddels wordt het bedrijf op 120 miljard dollar geschat… ruim 30.000 keer zoveel als tien jaar geleden.

“Ik wist niet eens dat ik aandelen van Uber kocht”

Armstong had enkele jaren daarvoor immers investeerder Chris Sacca leren kennen. In 2008 kreeg hij van Sacca een belletje om te vragen of hij geïnteresseerd zou zijn om geld in te leggen in diens investeringsbedrijf, Lowercase Capital. “Ik dacht: deze man is erg slim en heeft een goed netwerk. Waarom niet?”, zei Armstrong. “Ik investeerde eigenlijk in Sacca. Ik wist niet eens dat hij aandelen van Uber kocht. Ik dacht dat hij een boel aandelen van Twitter kocht, maar het gros van het geld ging naar Uber.”

Op de vraag hoeveel geld zijn aandelen in Uber nu waard zijn, wilde Armstrong niet antwoorden. “Het is te goed om waar te zijn. Het is veel. Het heeft onze familie gered.”