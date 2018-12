VIDEO. Journalisten knokken aan de Wetstraat voor de aandacht van politici. “Kunnen jullie stoppen met me te achtervolgen?”

De Marrakesh-crisis piekt in de regering. De ministerraad klopt samen met de journalisten lange dagen in de Wetstraat, mét het nodige ellebogenwerk van de pers én de politici.

“Kunnen jullie, de media, stoppen met me te achtervolgen?”, reageert Alexander De Croo (Open VLD) boos. De journalisten en hun cameramannen- en vrouwen drummen aan de poorten van de Wetstraat. Iedere journalist wilt een zegje van de bewindsvoerders over de laatste ontwikkelingen rond de crisis over het VN-migratiepact te kunnen volgen. En dit soms met de nodige acrobatenstunten. “Pas op, pas op!”, roept N-VA staatssecretaris Theo Francken. Hij kan net vermijden dat een journalist struikelt.