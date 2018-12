Na een opknapbeurt die maar liefst vijf jaar geduurd heeft, gaat het vernieuwde AfricaMuseum in Tervuren zondag opnieuw open. Decennialang een uitstalraam van het Belgische “beschavingswerk” in Congo, wil het museum nu met een kritische blik terugkijken op dat koloniale verleden van ons land.

Die restauratie - totale kostprijs 66,5 miljoen euro - was hoognodig. Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika was in alle opzichten verouderd. Niet alleen vanwege de oubollige presentatie van opgezette ...