Workshop leert tieners hoe ze wel zwanger worden

Diest -

Kinderwens Expertise Netwerk trekt met een workshop langs middelbare scholen om jongeren te leren hoe ze wel zwanger kunnen worden. Volgens de Diestse vzw is daar nood aan, aangezien één op de zes koppels met ongewenste kinderloosheid geconfronteerd wordt. “Aandacht voor preventie is essentieel, maar daarnaast willen we jongeren ook de kwetsbaarheid van hun vruchtbaarheid leren kennen”, zegt Shanti Van Genechten van de vzw.